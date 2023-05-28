14 Mayıs seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hatay oy oranları!

Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Hatay Antakya Altınözü Arsuz Belen Defne Dörtyol Samandağ Erzin İskenderun Kırıkhan Hassa Kumlu Yayladağı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Hatay Antakya Altınözü Arsuz Belen Defne Dörtyol Samandağ Erzin İskenderun Kırıkhan Hassa Kumlu Yayladağı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖREHATAY'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Isparta genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %62,49; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %48,03Sinan Oğan yüzde %11,94 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,28 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞANHATAY'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Antakya Altınözü Arsuz Belen Defne Dörtyol Samandağ Erzin İskenderun Kırıkhan Hassa Kumlu Yayladağı toplam %48,03 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLUHATAY'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Antakya Altınözü Arsuz Belen Defne Dörtyol Samandağ Erzin İskenderun Kırıkhan Hassa Kumlu Yayladağı ilçelerinde ederek %48,07 oy aldı.

SİNAN OĞANHATAY'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,Hatay'da yüzde %3,57 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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