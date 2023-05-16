Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Gündem Haberleri

14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Hatay milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN HATAY MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Adem Yeşildal

Abdulkadir Özel

Hüseyin Yayman

Kemal Karahan

CHP Milletvekilleri

Mehmet Güzelmansur

Nermin Yıldırım Kara

Servet Mullaoğlu

Necmettin Çalışkan

MHP Milletvekilleri

Lütfi Kaşıkçı

TİP Milletvekilleri

Şerafettin Can Atalay

İyi Parti Milletvekilleri

Adnan Şefik Çirkin

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title