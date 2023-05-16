Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
Hatay milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Hatay milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Hatay AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN HATAY MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Adem Yeşildal
Abdulkadir Özel
Hüseyin Yayman
Kemal Karahan
CHP Milletvekilleri
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan
MHP Milletvekilleri
Lütfi Kaşıkçı
TİP Milletvekilleri
Şerafettin Can Atalay
İyi Parti Milletvekilleri
Adnan Şefik Çirkin