14 Mayıs İstanbul Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Oy Oranları

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kaç oy aldı? 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul oy oranlarını İstanbul geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul oy oranlarını İstanbul geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İstanbul Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bağcılar, Maltepe, Ümraniye, Pendik'te Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, İstanbul genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,56; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69; Sinan Oğan yüzde 4,51 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,25 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN İSTANBUL'DA KAÇ OY ALDI?

İstanbul'da yüzde 46,68 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Kağıthane; Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Şile'de üstünlük elde ederek toplam 4.738.680 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA KAÇ OY ALDI?

İstanbul'da yüzde 48.56 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Çatalca, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Silivri, Şişli, Üsküdar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Tuzla, Ataşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde üstünlük elde ederek 4.928.772 oy aldı.

SİNAN OĞAN İSTANBUL'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, İstanbul'da 457.564 oy alarak yüzde 4.51 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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