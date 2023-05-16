Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Gündem Haberleri

14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

İstanbul milletvekilleri listeleri! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ

1. Bölge Milletvekilleri

MURAT KURUM - AK PARTİ

ERKAN KANDEMİR - AK PARTİ

HASAN TURAN - AK PARTİ

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - AK PARTİ

HULUSİ ŞENTÜRK - AK PARTİ

HULKİ CEVİZOĞLU - AK PARTİ

TUĞBA IŞIK ERCAN - AK PARTİ

İSMAİL ERDEM - AK PARTİ

YAHYA ÇELİK - AK PARTİ

BEHİYE EKER - AK PARTİ

SERKAN BAYRAM - AK PARTİ

ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK - AK PARTİ

AZMİ EKİNCİ - AK PARTİ

NURETTİN ALAN - AK PARTİ

OĞUZ KAAN SALICI - CHP

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - CHP

FETHİ AÇIKEL - CHP

GÖKHAN GÜNAYDIN - CHP

BİROL AYDIN - CHP

AHMET ERSAGUN YÜCEL - CHP

ELİF ESEN - CHP

HASAN KARAL - CHP

CEMAL ENGİNYURT - CHP

SELİM TEMURCİ - CHP

ALİ GÖKÇEK - CHP

SUAT ÖZÇAĞDAŞ - CHP

EDİP SEMİH YALÇIN - MHP

İZZET ULVİ YÖNTER - MHP

NİMET ÖZDEMİR - İYİ PARTİ

BURAK AKBURAK - İYİ PARTİ

MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İYİ PARTİ

SIRRI SÜREYYA ÖNDER - YSP

KEZBAN KONUKÇU - YSP

SERA KADIGİL - TİP

SUAT PAMUKÇU - YENİDEN REFAH PARTİSİ

2. Bölge Milletvekilleri

SÜLEYMAN SOYLU - AK PARTİ

HALİT YEREBAKAN - AK PARTİ

RABİA İLHAN - AK PARTİ

ÖNDER AKSAKAL - AK PARTİ

MUSTAFA DEMİR - AK PARTİ

İSMAİL EMRAH KARAYEL - AK PARTİ

ZAFER SIRAKAYA - AK PARTİ

BÜŞRA PAKER - AK PARTİ

SEVAN SIVACIOĞLU - AK PARTİ

DERYA AYAYDIN - AK PARTİ

ADEM YILDIRIM - AK PARTİ

SENA NUR ÇELİK - AK PARTİ

NAMIK TAN - CHP

YUNUS EMRE- CHP

GÖKAN ZEYBEK - CHP

ENİS BERBEROĞLU - CHP

MUSTAFA KAYA - CHP

YÜKSEL MANSUR KILINÇ - CHP

İSA MESİH ŞAHİN - CHP

EVRİM RIZVANLIOĞLU - CHP

CELAL ADAN - MHP

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İYİ PARTİ

MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İYİ PARTİ

CENGİZ ÇİÇEK - YSP

ÖZGÜL SAKİ -YSP

AHMET ŞIK - TİP

FATİH ERBAKAN - YENİDEN REFAH PARTİSİ

3. Bölge Milletvekilleri

NUMAN KURTULUŞ - AK PARTİ

ÖZLEM ZENGİN - AK PARTİ

CÜNEYT YÜKSEL - AK PARTİ

ZEKERİYA YAPICIOĞLU - AK PARTİ

HALİS DALKILIÇ - AK PARTİ

RÜMEYSA KADAK - AK PARTİ

OĞUZ ÜÇÜNCÜ - AK PARTİ

BAYRAM ŞENOCAK - AK PARTİ

ŞAMİL AYRIM - AK PARTİ

SEDA GÖREN BÖLÜK - AK PARTİ

NİLHAN AYAN - AK PARTİ

YILDIZ KONAL SÜSLÜ - AK PARTİ

ŞENGÜL KARSLI - AK PARTİ

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI - AK PARTİ

ENGİN ALTAY - CHP

ERDOĞAN TOPRAK - CHP

TÜRKAN ELÇİ - CHP

İLHAN KESİCİ - CHP

ZEYNEL EMRE - CHP

MUSTAFA YENEROĞLU - CHP

BÜLENT KAYA - CHP

DOĞAN DEMİR - CHP

ÖZGÜR KARABAT - CHP

MEDENİ YILMAZ - CHP

TURAN TAŞKIN ÖZER - CHP

FETİ YILDIZ - MHP

İSMAİL FARUK AKSU - MHP

ERSİN BEYAZ - İYİ PARTİ

SEYİTHAN İZSİZ - İYİ PARTİ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İYİ PARTİ

ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR - YSP

İSKENDER BAYHAN - YSP

ÇİÇEK OTLU - YSP

CELAL FIRAT - YSP

ERKAN BAŞ - TİP

DOĞAN BEKİN - YENİDEN REFAH PARTİSİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title