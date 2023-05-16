İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
İstanbul milletvekilleri listeleri! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki İstanbul milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem İstanbul CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ
1. Bölge Milletvekilleri
MURAT KURUM - AK PARTİ
ERKAN KANDEMİR - AK PARTİ
HASAN TURAN - AK PARTİ
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - AK PARTİ
HULUSİ ŞENTÜRK - AK PARTİ
HULKİ CEVİZOĞLU - AK PARTİ
TUĞBA IŞIK ERCAN - AK PARTİ
İSMAİL ERDEM - AK PARTİ
YAHYA ÇELİK - AK PARTİ
BEHİYE EKER - AK PARTİ
SERKAN BAYRAM - AK PARTİ
ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK - AK PARTİ
AZMİ EKİNCİ - AK PARTİ
NURETTİN ALAN - AK PARTİ
OĞUZ KAAN SALICI - CHP
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - CHP
FETHİ AÇIKEL - CHP
GÖKHAN GÜNAYDIN - CHP
BİROL AYDIN - CHP
AHMET ERSAGUN YÜCEL - CHP
ELİF ESEN - CHP
HASAN KARAL - CHP
CEMAL ENGİNYURT - CHP
SELİM TEMURCİ - CHP
ALİ GÖKÇEK - CHP
SUAT ÖZÇAĞDAŞ - CHP
EDİP SEMİH YALÇIN - MHP
İZZET ULVİ YÖNTER - MHP
NİMET ÖZDEMİR - İYİ PARTİ
BURAK AKBURAK - İYİ PARTİ
MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İYİ PARTİ
SIRRI SÜREYYA ÖNDER - YSP
KEZBAN KONUKÇU - YSP
SERA KADIGİL - TİP
SUAT PAMUKÇU - YENİDEN REFAH PARTİSİ
2. Bölge Milletvekilleri
SÜLEYMAN SOYLU - AK PARTİ
HALİT YEREBAKAN - AK PARTİ
RABİA İLHAN - AK PARTİ
ÖNDER AKSAKAL - AK PARTİ
MUSTAFA DEMİR - AK PARTİ
İSMAİL EMRAH KARAYEL - AK PARTİ
ZAFER SIRAKAYA - AK PARTİ
BÜŞRA PAKER - AK PARTİ
SEVAN SIVACIOĞLU - AK PARTİ
DERYA AYAYDIN - AK PARTİ
ADEM YILDIRIM - AK PARTİ
SENA NUR ÇELİK - AK PARTİ
NAMIK TAN - CHP
YUNUS EMRE- CHP
GÖKAN ZEYBEK - CHP
ENİS BERBEROĞLU - CHP
MUSTAFA KAYA - CHP
YÜKSEL MANSUR KILINÇ - CHP
İSA MESİH ŞAHİN - CHP
EVRİM RIZVANLIOĞLU - CHP
CELAL ADAN - MHP
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İYİ PARTİ
MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İYİ PARTİ
CENGİZ ÇİÇEK - YSP
ÖZGÜL SAKİ -YSP
AHMET ŞIK - TİP
FATİH ERBAKAN - YENİDEN REFAH PARTİSİ
3. Bölge Milletvekilleri
NUMAN KURTULUŞ - AK PARTİ
ÖZLEM ZENGİN - AK PARTİ
CÜNEYT YÜKSEL - AK PARTİ
ZEKERİYA YAPICIOĞLU - AK PARTİ
HALİS DALKILIÇ - AK PARTİ
RÜMEYSA KADAK - AK PARTİ
OĞUZ ÜÇÜNCÜ - AK PARTİ
BAYRAM ŞENOCAK - AK PARTİ
ŞAMİL AYRIM - AK PARTİ
SEDA GÖREN BÖLÜK - AK PARTİ
NİLHAN AYAN - AK PARTİ
YILDIZ KONAL SÜSLÜ - AK PARTİ
ŞENGÜL KARSLI - AK PARTİ
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI - AK PARTİ
ENGİN ALTAY - CHP
ERDOĞAN TOPRAK - CHP
TÜRKAN ELÇİ - CHP
İLHAN KESİCİ - CHP
ZEYNEL EMRE - CHP
MUSTAFA YENEROĞLU - CHP
BÜLENT KAYA - CHP
DOĞAN DEMİR - CHP
ÖZGÜR KARABAT - CHP
MEDENİ YILMAZ - CHP
TURAN TAŞKIN ÖZER - CHP
FETİ YILDIZ - MHP
İSMAİL FARUK AKSU - MHP
ERSİN BEYAZ - İYİ PARTİ
SEYİTHAN İZSİZ - İYİ PARTİ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İYİ PARTİ
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR - YSP
İSKENDER BAYHAN - YSP
ÇİÇEK OTLU - YSP
CELAL FIRAT - YSP
ERKAN BAŞ - TİP
DOĞAN BEKİN - YENİDEN REFAH PARTİSİ