14 Mayıs Isparta seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'daki oy oranları merak ediliyor. İlçe ilçe detaylı sonuçlar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademlikaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖREISPARTA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre,Isparta genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %38,23; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %53,65 Sinan Oğan yüzde %7,48 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,64 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞANISPARTA'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli toplam %53,65 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLUISPARTA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde ederek %38,23 oy aldı.

SİNAN OĞANISPARTA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,Isparta'da yüzde %7,48 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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