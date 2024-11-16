12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olmak isteyen gençlerin beklediği müjdeyi verdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi.
"BİR MÜJDEMİZ VAR"
12 bin polis memuru alımı gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
POLİS OLMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
Peki polis olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor. Söz konusu şartlar, İçişleri Bakanlığı'nın başvuru takvimiyle birlikte açıklanacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da her yıl yapılan alımlar şartlar hakkında ipucu veriyor.
İşte geçmiş yıllarda polis adaylarında aranan şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Bir önceki yıl yapılan alımda istenen KPSS dereceleri: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak. Bir önceki yıl yapılan alımda şehit yakınları ve vazife malulü eş ve çocukları için özel şartlar: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.