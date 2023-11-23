108 Yaşındaki Öğretmen Sabiha Özar'a Ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'ı evinde ziyaret etti. Özar, Atatürk ile olan anısını paylaştı ve genç öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Milletvekili Çankırı ise Özar'ın yaşayan bir tarih olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyük Önder Atatürk ile tanışan, 42 yıllık öğretmenliğinin ardından İzmir'in Dikili ilçesinde hayatını sürdüren 108 yaşındaki Sabiha Özar'ı evinde ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir'in Dikili ilçesindeki evinde ziyaretçilerini ağırlayan Özar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olan anısını paylaştı.

Büyük Önder Atatürk'ü Cumhuriyet'in kurulmasından 7 ay önce çıktığı yurt gezisinde Konya'daki karşılama sırasında gördüğünü söyleyen Özar, karşılama sırasında Atatürk'ün öğrencilerle sohbet ettiğini, kendisine "sen okuyup öğretmen ol' dediğini anlattı.

Özar, "Ben de her Öğretmenler Günü'nde kürsülerde Türkiye'nin vaziyetiyle ilgili öğrencilere hitaben konuşma yapardım. Çünkü Mustafa Kemal ile ilgili aklımı özümle birleştirdim. Bundan da büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine yapılan ziyaretlerin yaşama sevinci verdiğini, genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Özar, huzur dolu bir ülke hayal ettiğini kaydetti.

Milletvekili Çankırı ise Özar'ın yaşayan bir tarih olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugünüsünüz. Siz Cumhuriyetin 100'üncü yılında ve ikinci yüzyılında bizim yaşayan en kıdemli öğretmenimiz olarak başımızın üstündesiniz. Bizler çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar öngörülüymüş ki sizdeki ışığı görmüş ve 'öğretmen ol' demiş. Ne mutlu ki bizlere, sizlerin yetiştirdiği nesillerle bir aradayız. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin günü kutlu ve daha umutlu olsun. Türkiye'de terör kurbanları arasında en çok öğretmenlerimiz vardı. Neden? Çünkü bu ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını istemiyorlardı. Çok şükür o günler geride kaldı. Bu yüzden bizler de bunun için canla başla çalışıyoruz."

Çankırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimine katkı sağlayan tüm isimlerin kendi adları ile yaşatılacağı ormanı da kente kazandıracaklarını da kaydetti.

Sabiha Özar, ziyaretin anısına Çankırı'ya kendisi için PTT tarafından 2022 yılında hazırlanan hatıra pulunun fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti.