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10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

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31 Mart'ta farklı partilerden belediye başkanı seçilen 10 isim, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini grup toplantısında bizzat taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da yer aldı.

Geçen günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, bugünkü grup toplantısında Ak Parti'ye katıldı. Tutuş'un üyelik rozeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

9 BAŞKAN DAHA AK PARTİ'YE KATILDI

Tutuş'la birlikte 9 belediye başkanı da Ak Parti'ye katıldı. Ak Parti'ye geçen diğer belediye başkanları şöyle;

  1. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
  2. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)
  3. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
  4. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
  5. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
  6. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)
  7. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
  8. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
  9. Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)

10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

TUTUŞ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yerel seçimlerde CHP listesinden belediye başkanı seçilen Hamit Tutuş, geçen günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tutuş istifasını "Görülen lüzum üzerine CHP'den istifa ettim. AK Parti kökenli bir siyasetçiyim. 16 Yıl önce Bursa'da AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine adaydım. CHP'den seçime katılmıştım. CHP'den istifa ettiğime dair Genel Merkez başta olmak üzere ilgili organlara istifa dilekçemi gönderdim. Şimdilik bağımsız kalacağım. Önümüzdeki günlerde kararımı vereceğim" diyerek açıklamıştı.

10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
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