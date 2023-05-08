1 milyon 700 bin kişi katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mitingi mesajı: Burada kucaklaşmamız tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı AK Parti mitingiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, "14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle 'Türkiye bize emanet' dedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı. Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP lideri Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Programda uzun bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

"BURADA OLMAMIZ TESADÜF DEĞİLDİ"

Mitingin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dünle ilgili bir paylaşım yaptı. Dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle "TÜRKİYE BİZE EMANET" dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdi.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ HEDEF ALINIYOR"

Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş'un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey'e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz. Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor. Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor.

"KABUSLARINI HİÇ BİTİRMEYECEĞİZ"

Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz.

"TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Dün sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla, azimleri ve idareleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."