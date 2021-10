AĞRI (İHA) - - Kadim Aşiretler'den 'birlikte hareket edelim' çağrısı

VAN - Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından düzenlen çalıştayda "birlikte hareket edelim" çağrısı yapıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 400 kanaat önderi ve aşiret temsilcisinin katılımıyla "Aşiretler Çalıştayı" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kadim Aşiretler Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Vanspor FK Başkanı Seyithan İzsiz, aşiret temsilcileri, kanaat önderleri, yazar ve akademisyenler katıldı.

"Z kuşağı ile aşireti nereye oturtacağımızı tartışmalıyız"

Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumun devletle olan ilişkilerinin tartışılacağı toplantıda hem bölge hem de ülke için iyi sonuçların çıkacağını belirtti. Vali Bilmez, "Tarihimizi iyi bilmeli ve iyi okumalıyız. Artı ve eksi taraflarımızı da bilmeliyiz. Bu coğrafyada ecdadımız el ele verdiğinde neler başardığını iyi biliyoruz. Aşiretlerimizin bölgemizdeki kültür taşıyıcılarını da biliyoruz. Ancak gelişen dünyayı da algılamamız gerekiyor. Z kuşağı ile aşireti nereye oturtacağımızı tartışmalıyız. 'Özgür birey, demokratik toplum' diyerek aşireti oy deposu görüp Ankara'da pazarlayanları da unutmamalıyız. Ne olur bu konuda eksikliklerimizi de görelim. Devletin içine sızmış FETÖ'nün bu bölgede yaptığı zulümleri unutmayalım. Ama burada gariban halkı pazarlayanları da unutmamız lazım. Bu çalıştayın iyi sonuçlara vesile olacağını, bugün bunları konuşuyor olmamızın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca bu coğrafyada yaşayanlar kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacaktır" dedi.

"Kürt gençleri neden vali, hakim, belediye başkanı olamıyor da dağda elinde silahla orda burada ölüyor"

Bölgede aşiret gerçeğinin yıllardır yapısını koruduğunu ve asla inkar edilemeyeceğini dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Birileri aşiretçilik deyince sanki zulüm, zalimlik, adaletsizlik, baskı yapılıyormuş gibi bir yapı olduğunu yaymaya çalıştılar. Büyük propagandalar yaptılar. Gençlerimizi büyüklerin kontrollerinden çıkardılar. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Aşiretlerinden, devreden çıktığında bölgenin yaşadığı eksikleri, aksaklıkları biliyoruz. Bölgemiz kan ağlıyor. 'Aşiretler kötü, aşiretleri buradan atın' diyenlere sesleniyorum, bugün bölgemizin karşı karşıya kaldığı tefeciliği önleyebiliyor muyuz? Kan davalarından birbirlerini öldürenleri görebiliyor musunuz? İki aile arasındaki kız kaçırma olayından kaynaklanan kan davasına siyasilerimizin, devletimizin gücüne rağmen engelleyebiliyor musunuz? Durduramıyorsunuz? Bütün bunları aşiretlerimiz durdurabiliyordu. Bölgemizin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulacağız? Kimsenin bir formülü var mı? Eğer aşiretler ayaklanmış olsaydı, 'kan ve gözyaşı istemiyoruz' deseydi, PKK'ya isyan etseydi 40 yıldır bu kan ve gözyaşı devam edebilir miydi? Yok. Biz aşiret temsilcileri olarak birleşmeliyiz. Bu birliktelik olursa zulüm nerden gelirse kabul edilemez. İnsanlarımızı kırdılar. Gençlerimiz dağda ne yapıyor? Kürt gençleri neden vali, hakim, belediye başkanı olamıyor da dağda elinde silahla orda burada ölüyor. Bunun suçlusunu mutlaka araştırmalıyız, karşı çıkmalıyız. Eski terbiyemize, geleneklerimize göre, aşiret yapısına göre olsaydı Kürt gençleri siyah elbise giyip cezaevine girmeyeceklerdi, siyah cüppe giyip avukat olacaktı" diye konuştu.

"Aşiretler huzur ve barışın sağlanması amacıyla vardır"

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da, yeni bir başlangıcın ilk temellerini atmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Aşiretlerimiz toplumumuzun inkar edilemez bir yaşam, kültür ve yönetim tarzıdır. Bizim savunduğumuz şey, körü körüne bağlandığımız bir bağnaz aşiretçilik tarzı değil. Tam tersine iyiliği destekleme, kötülüğü men etme, paylaşım, sevgi, saygı ve birliğin oluşumudur. Aşiretler huzur ve barışın sağlanması amacıyla vardır" şeklinde konuştu.

"Başlık parasını tamamen kaldıracağız"

Yeni nesillere rol model olmak ve köklü geçmişin değerlerini yaşatarak çağın geleceğimize dayattığı yozlaşma için bir farkındalık oluşturacaklarını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız coğrafya tarih boyunca çok acı olaylara sahne oldu. Bizler bu acılar tekrar yaşanmasın diye bir araya geldik. Bu itibarla kan davaları olmasın ve insanlar ölmesin istiyoruz. Kadınlar ve çocuklar korunsun istiyoruz. İnsanlığın en asil unsuru olan kadınlarımızın, medeniyetlerin kurulmasındaki gerçek kahramanlardır. Hak ettikleri değeri görsünler. Özgüven, onur ve cesaretle yaşasınlar istiyoruz. Her türlü bireysel ve toplumsal şiddet tamamen ortadan kalksın diye hep birlikte çabalayacağız. Temiz bir toplum oluşturma çabası içerisinde olacağız. Bazı toplumsal değişim ve dönüşümlere öncülük etmemiz gerekir. Bu kapsamda hangi isimle olursa olsun başlık parasını tamamen kaldıracağız. Çocuk ve yaşlı evliliklere hep birlikte karşı durmalıyız. Zorla evlendirme ve berdel gibi oldukça çağdışı insan haklarına aykırı olgulara izin verilmemeli. Düğünlerin masrafları mümkün olduğunca en aza indirilmeli. Düğünlerde yapılan yardımlaşma sadece zarf usulüyle yapılmasını istiyoruz. Her türlü uyuşturucu maddeye karşı kararlı bir duruş ile mücadele edilmeli. Her türlü şiddete karşı çıkılmalı. Aşiretler devletimizin en zor günlerinde her zaman canı ve malıyla en ön safhada olmuşlardır. Bulundukları bölgelerde düşman saldırılarına karşı kararlılıkla savunmuşlardır."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki akademisyenlerin aşiretlerin sosyolojik yapılarının değerlendirileceği çalıştay ikinci oturumla devam etti.

