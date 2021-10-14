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Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı öncesinde Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı öncesinde Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Türk Konseyi üyeleri ve gözlemci devletlerin ulaştırmadan sorumlu bakanları ile Türk Konseyi Aksakallar Keneşi Türkiye Üyesi Binali Yıldırım onur konuğu olarak katıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, toplantı öncesi Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından toplantıya geçildi.

Bakanlar, pandemi sonrası dönemde Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Ulaştırma Koridoru boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için alınması gereken önlemler, Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan Karavan Tanıtım Turu (Karavan Ticaret Kervanı) ve e-TIR, e-Permit ve e-CMR uygulamalarının hayata geçirilmesiyle üye devletler arasında taşıma ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesini ele aldı. Toplantıda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Devletleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın da sonuçlandırılması planlanıyor.

Toplantıda Türk Konseyi Kardeş Limanları arasındaki işbirliğinin mevcut durumu, ileriye dönük projeksiyonları ve bunların Trans-Hazar Koridoru'nun geliştirilmesine katkıları hakkında bir sunum yapılacak. Toplantının sonunda Türkiye'nin Mersin Limanı ile Özbekistan'ın Evrensel Lojistik Hizmetleri (Taşkent), Akhtachi (Andijan) ve Termez Kargo Merkezi (Surkhandarya) arasında Türk Konseyi Üye Devletlerinin Limanları Arasında Kardeş Liman İlişkileri ve İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması bekleniyor. - BUDAPEŞTE

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte'de başladı

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