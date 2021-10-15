Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzaladı

TİCARET ile Dışişleri Bakanlığı arasında, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından Türkiye'ye gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imza törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı katıldı. Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, sağlık alanında önemli bir protokole imza atıldığını belirterek, "Dünyada önümüzdeki yıl 150 milyar dolara çıkacağı tahmin edilen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörden ülkemize kazandıracağımız her pay, milletimizin hanesine bir gelir olarak kaydedilecektir. Ülkemizin gelişimine de bir katkı olarak kaydedilecektir. Dolayısıyla bu pastadan ülkemizin pay alması için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız ve bugün hayata geçirdiğimiz adımla da hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kıran ve Tuzcu, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki protokolü imzaladı.