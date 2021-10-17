Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Görüşmede, Libya'daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Haber : ANKARA,