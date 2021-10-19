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Erdoğan,Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile basın toplantısı düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan,Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.

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