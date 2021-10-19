Erdoğan,Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır" dedi.
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