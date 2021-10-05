Son dakika: Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi (2)

ANKARA (DHA) - 'ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞ' ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

Kastamonu'daki programın ardından Ankara'ya gelen Bakan Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde açılan fuarda stantları tek tek gezen Bakan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şifanur TAVUS-Celal ATALAY-ANKARA-DHA