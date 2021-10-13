Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli çözüm' vurgusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüm" vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin-İsrail meselesinde

Son dakika politika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli ve BAE'li mevkidaşları ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun "iki devletli bir çözüm" olduğunu vurgulayarak, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD'nin "diğer seçeneklere yöneleceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli ve BAE'li mevkidaşları ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun "iki devletli bir çözüm" olduğunu vurgulayarak, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD'nin "diğer seçeneklere yöneleceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, ABD'nin İsrail ve Arap ülkeleri arasında İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak bilinen anlaşmaları genişletmek için çalıştığını aktararak, bu tür bağların yeniden kurulmasının İsrail ve Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için de kullanılabileceğini umduğunu ifade etti. Blinken, İsrail ve BAE arasındaki olumlu ilerleyen ilişkileri överek, her üç ülkenin, dini hoşgörü, su ve enerji konularında çalışacağını belirtti.

Filistin ve İsrail için iki devletli çözüm önerisi

Blinken, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun "iki devletli bir çözüm" olduğunu vurgulayarak, her iki taraf için eşit özgürlüklerin teşvik edilmesinin önemli olduğunu açıkladı. Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kudüs'te kapatılan ABD konsolosluğunu yeniden açmayı planladıklarını aktardı.

İran'a nükleer anlaşma tehdidi

Blinken ayrıca, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD'nin "diğer seçeneklere yöneleceğini" belirterek, İran'a nükleer anlaşmaya katılmak üzere zamanının tükenmekte olduğunun sinyalini verdi. Blinken, "İran'ın meydana getirdiği zorlukla başa çıkmak için her seçeneğe bakacağız" ifadelerini kullanarak, "Diplomasinin bunu yapmanın en etkili yolu olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ancak diplomasi için iki kişi gerekiyor ve İran'dan bu noktada bunu yapmaya istekli olduğunu görmedik" dedi.

"İran'ın nükleer bir tehdit olmasına izin vermeyeceğim"

Lapid, Filistinliler de dahil olmak üzere tüm insanların iyi bir yaşam sürme hakkına olan bağlılığını vurgulayarak, İsrail'in son dört ayda BAE, Fas ve Bahreyn'de Büyükelçilikler açtığını, Mısır ve Ürdün arasındaki savaşı barışa çevirdiğini aktardı. Lapid, İran'ın sürekli büyüyen bir nükleer tehdit olduğuna yönelik uyarıda bulunarak, İran'ın nükleer bir tehdit olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Lapid, İsrail'in İran'a karşı her an harekete geçebileceğini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Al-Nahyan İsrail'i ziyaret edecek

Al-Nahyan ise, "Filistinliler bölgede barışın sağlanmasının en önemli unsuru olacak" ifadelerini kullanarak, "Komşular olmadan bölgede barıştan söz edemeyiz" dedi.

Al-Nahyan ayrıca, yakında İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Siyasi cinayet' tartışması büyüyor! BBP lideri Destici, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ya delilleri sunsun, ya da savcılık ifadeye çağırsın

"Siyasi cinayet" tartışması büyüyor! BBP lideri Destici, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ya delilleri sunsun, ya da savcılık ifadeye çağırsın

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Namaz Vakitleri Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Demir Çelik Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli çözüm' vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:56:53. #1.11#