Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin-İsrail meselesinde

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli ve BAE'li mevkidaşları ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun "iki devletli bir çözüm" olduğunu vurgulayarak, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD'nin "diğer seçeneklere yöneleceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, ABD'nin İsrail ve Arap ülkeleri arasında İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak bilinen anlaşmaları genişletmek için çalıştığını aktararak, bu tür bağların yeniden kurulmasının İsrail ve Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için de kullanılabileceğini umduğunu ifade etti. Blinken, İsrail ve BAE arasındaki olumlu ilerleyen ilişkileri överek, her üç ülkenin, dini hoşgörü, su ve enerji konularında çalışacağını belirtti.

Filistin ve İsrail için iki devletli çözüm önerisi

Blinken, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun "iki devletli bir çözüm" olduğunu vurgulayarak, her iki taraf için eşit özgürlüklerin teşvik edilmesinin önemli olduğunu açıkladı. Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kudüs'te kapatılan ABD konsolosluğunu yeniden açmayı planladıklarını aktardı.

İran'a nükleer anlaşma tehdidi

Blinken ayrıca, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD'nin "diğer seçeneklere yöneleceğini" belirterek, İran'a nükleer anlaşmaya katılmak üzere zamanının tükenmekte olduğunun sinyalini verdi. Blinken, "İran'ın meydana getirdiği zorlukla başa çıkmak için her seçeneğe bakacağız" ifadelerini kullanarak, "Diplomasinin bunu yapmanın en etkili yolu olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ancak diplomasi için iki kişi gerekiyor ve İran'dan bu noktada bunu yapmaya istekli olduğunu görmedik" dedi.

"İran'ın nükleer bir tehdit olmasına izin vermeyeceğim"

Lapid, Filistinliler de dahil olmak üzere tüm insanların iyi bir yaşam sürme hakkına olan bağlılığını vurgulayarak, İsrail'in son dört ayda BAE, Fas ve Bahreyn'de Büyükelçilikler açtığını, Mısır ve Ürdün arasındaki savaşı barışa çevirdiğini aktardı. Lapid, İran'ın sürekli büyüyen bir nükleer tehdit olduğuna yönelik uyarıda bulunarak, İran'ın nükleer bir tehdit olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Lapid, İsrail'in İran'a karşı her an harekete geçebileceğini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Al-Nahyan İsrail'i ziyaret edecek

Al-Nahyan ise, "Filistinliler bölgede barışın sağlanmasının en önemli unsuru olacak" ifadelerini kullanarak, "Komşular olmadan bölgede barıştan söz edemeyiz" dedi.

Al-Nahyan ayrıca, yakında İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri