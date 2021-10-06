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Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda partilerin grup önerileri ele alındı.

Partisinin "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sel felaketlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgeye gelerek acılarına ortak olan tüm milletvekillerine, yaraların sarılması için seferber olan tüm yurttaşlara, bölgeyi ayağa kaldırmak için ekiplerini gönderen tüm belediyelere ve kurumlara teşekkür eden Baltacı, "Tek isteğimiz, arzumuz bir kez daha böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, bu felaketten ders çıkartılmasıdır. Türkiye ve dünya bir iklim krizinin tam ortasındayken, seller ve yangınlar artık kaçınılmaz duruma gelmişken Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en büyük sel felaketinin tüm yönleriyle araştırılması için bir Meclis araştırma komisyonunun kurulmasını istiyoruz çünkü felaket anlık değildir, göz göre göre gelmiştir." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "6-8 Ekim 2014 tarihinde Türkiye genelinde Kobani'ye IŞİD'in saldırılarını ve IŞİD'e destek veren barbar anlayışı kınamak ve buna karşı meşru demokratik hakkını kullanmak için alana çıkan insanlara saldıran ve bunu planlayan dönemin İçişleri Bakanından mülki idare amirlerine kadar tamamı suç işlemiştir. Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur, burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda, Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın Bülbül'e tepki göstermesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "kuraklığın olası olumsuz sonuçlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine", HDP'nin ise "fiyat artışlarının halka olumsuz etkilerinin nedenlerinin araştırılmasına" ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı ele alınarak kabul edilmedi.

Öte yandan Danışma Kurulunun kabul edilen önerisine göre, Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda daha sonra Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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