Oral: "Her zaman bir ve beraberiz"

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, köy ve mahalle muhtarlarını Hersek Lagününde ağırladı.

Muhtarların demokrasinin mihenk taşları olduğunu söyleten Başkan Metin Oral, "Millet ve hizmet yolculuğunda en büyük yoldaşımız, dostumuz ve çalışma arkadaşlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Demokrasinin mihenk taşları, milletimizin ilk temsilcilerini sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Her zaman biriz, beraberiz" diye konuştu.

Muhtarlar Günü Altınova'da çeşitli faaliyetlerle kutlandı. Altınova Hükümet Konağı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti Başkan Oral da muhtarları kahvaltıda ağırladı.

Metin Oral tarafından muhtarlar onuruna verilen kahvaltıya Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit kaçar, İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı ve Mustafa Tunalı, Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, Altınova'nın mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kahvaltının ardından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek bilgi alan misafirler, ardından Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezini ziyaret ettiler. - YALOVA