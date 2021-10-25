Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında, nereli? Oğuz Kaan Salıcı biyografisi!

Eylül 2011'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2012'de İstanbul İl Kongresinde İl Başkanı seçilmiş ve Aralık 2014'e kadar bu görevinde kalmıştır. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla CHP'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Peki, Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında, nereli? Oğuz Kaan Salıcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

Oğuz Kaan Salıcı, (d. 16 Ocak 1972, Gaziantep) CHP'li siyasetçi ve siyaset bilimci.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirmiştir. Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu ve Demokrasi İçin Gençlik Platformunun kuruluşuna katılmış, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Kurucusu ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Üyesidir.

Eylül 2011'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2012'de İstanbul İl Kongresinde İl Başkanı seçilmiş ve Aralık 2014'e kadar bu görevinde kalmıştır. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla CHP'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evlidir.

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