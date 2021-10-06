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Milletvekili Aydemir, Bakan Bilgin'e talepleri iletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Aydemir, Bakan Bilgin'e talepleri iletti

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 5'inci Yasama Yılı başlangıcıyla birlikte, Erzurum'daki saha çalışmalarında kendisine iletilen talepleri ilgili Bakanlıklara iletme sürecini başlattı.

ERZURUM (İHA) - AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 5'inci Yasama Yılı başlangıcıyla birlikte, Erzurum'daki saha çalışmalarında kendisine iletilen talepleri ilgili Bakanlıklara iletme sürecini başlattı. Milletvekili Aydemir ilk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i TBMM'deki çalışma ofisinde ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir beklentiyi paylaştı.

Aydemir Bilgin'i Ziyaret Etti

Bakan Bilgin'i ziyaretinde başarı dileklerini aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında ihtiyaç duyduğu personel durumunu iletti. Bakan Bilgin talebin karşılanacağını bildirdi. Milletvekili Aydemir, 'Değerli Bakanımızın büyük vukufiyet ve dirayetle yürüttüğü vazifede başarıları daim olsun inşaallah. ' ifadeleriyle dileklerini sundu. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir, Bakan Bilgin'e talepleri iletti

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