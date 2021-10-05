MHP Lideri Bahçeli: 'Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum' - Haberler
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MHP Lideri Bahçeli: "Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum" -"Dünya üzerinde 800 noktada 350 bine yakın askeri konuşlandırarak yapmadığını bırakmayan ülke Türkiye'ye ne anlatıyor?

MHP Lideri Bahçeli: "Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum"

-"Dünya üzerinde 800 noktada 350 bine yakın askeri konuşlandırarak yapmadığını bırakmayan ülke Türkiye'ye ne anlatıyor? Dost ve müttefiklik onların lügatinde düşmanlıkla mı tanımlanıyor?"

-"Terörizmin paravan yapılanması olan Demokratik Suriye Meclisi'nin sözde yürütme kurulu başkanı ABD'nin bölgede kalacağını söylüyor. Kimin kimlerle yürüdüğü netleşiyor, sis perdesi aralandıkça aralanıyor. Biz HDP demek PKK demektir diyorduk, meğerse bu denkleme ABD de bağımsız değişken olarak eklenmiştir"

-"Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum"

-"Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, vatan ve millet sevdalısı çıkar, devlet ve siyaset adamı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar, velhasıl adam gibi adam, yiğitler yiğidi insan çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır"

ANKARA MHP Lideri Devlet Bahçeli partiisnin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli: Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum

MHP Lideri Bahçeli: Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum

MHP Lideri Bahçeli: Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum

MHP Lideri Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Lideri Bahçeli: 'Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum' - Haberler
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