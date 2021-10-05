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Meral Akşener ve Ali Babacan bir araya geldi

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Meral Akşener ve Ali Babacan bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezinde, yaklaşık 1,5 saat süren baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Akşener ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta "Ben cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" şeklindeki açıklaması çok konuşulan Akşener şunları ifade etti:

"Ben başbakanlığa adayım dedim. Bunun anlamı nedir? Partinizi birinci parti haline getirip hep beraber sonuç alırsanız, o zaman başbakanlık görevi sizin olur. Yani cumhurbaşkanlığı adaylığı şahsi bir karar."

"HEPİMİZİN RENKLERİNİ KATTIĞI, İLKELER BÜTÜNÜ ORTAYA ÇIKTI"

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin üzerinde durulduğunu belirten Akşener, "Bir seçime doğru gidiliyor. Bu seçimde ya parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış mücadelesi verilecek. Türkiye istişare etmeyi unuttu. Biz daha sık buluşmalar yapacağız. Türkiye huzur ve barış istiyor. Halk kendisini yönetenlerin yargıya, ekonomiye talimat vermesini istemiyor. Halk israfın, talanın son bulmasını istiyor. Kanaat itibariyle, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin üzerinde duruyoruz. Hukukun, demokrasinin üzerinde durulduğu, iç huzurun sağlandığı, kutuplaşmanın bittiği, demokrasinin tam işlendiği, ekonominin düzeldiği yeni döneme geçiş anlamını taşıyacak" diye konuştu.

"6 PARTİ BİR MASA BAŞINDA GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Ali Babacan ise görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu sorunları ve yeniden parlamenter sisteme geçiş ile ilgili ilkeler bazında uzlaşının değerlendirildiğini belirtti. Babacan, "Görüşmemizde Türkiye ile ilgili pek çok konuyu, pek çok sorunu ele aldık. Ülkemizin içinde bulunduğu derin sorunlardan çıkış için de neler yapılması gerektiğini konuştuk. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ile ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladı ve bu 6 parti bir masa başında görüşmelerini sürdürüyor. Ülkemizin bu dar boğazdan çıkışını sistem değişikliğiyle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Partilerin sunduğu 4-5 farklı sistem var. Biz de ilkeler bazında tek bir sisteme indirgemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

(Sadettin Aliusta/İHA)

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