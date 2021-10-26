Kurtulmuş: Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçiliğin ' Osman Kavala' açıklamasına ilişkin, "Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını ifade ettik. Bunun sonucu olarak 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda, Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ilan ettiler. Bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim böylece bertaraf edilmiş oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Karabağ Zaferi'nin 1'inci Yıl Dönümü' nedeniyle Yeni Azerbaycan Partisi ile birlikte düzenlenen çevrim içi konferansa katıldı. Karabağ Zaferi'ni tebrik eden Kurtulmuş, "Bu büyük mübareze sırasında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları, Karabağ halkına ve Azerbaycan halkına rehber olacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili de, "Büyükelçilerin esas görevi, bulundukları ülkelerle kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri artırmak, varsa sorunları çözmektir. Bu anlamda Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi de çok açık bir şekilde, büyükelçilerin görev gördükleri ülkelerin iç işlerine asla karışmamalarını uluslararası sözleşme hükmü olarak ortaya koymaktadır. Ama maalesef Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürümesinden rahatsız olanlar, geçmiş dönemlerden kalan alışkanlıklarıyla parmak sallayarak, Türkiye'yi hizaya sokabileceklerini zannettiler. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla ortaya konan bu dayatmaya, bu parmak sallamaya, bu hizaya sokma çabalarına ve Türkiye'yi terbiye etme girişimlerine karşı Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir tarzda mücadele ettik. Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını ifade ettik. Bunun sonucu olarak 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda, Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ilan ettiler. Bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim de böylece bertaraf edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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