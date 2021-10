Kaymakam Kayhan ve Başkan Kavuş muhtarla buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü münasebetiyle Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya ilçede görev yapan kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarları, güçlü demokrasinin ve sağlam devlet anlayışının ilk basamağı olarak değerlendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve başladıkları günden bu yana muhtarları, Meram'a hizmette en değerli yol arkadaşı olarak gördüklerini söyledi. Ortaya koydukları hizmetlerin temel harcında ve ahenginde muhtarların büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Sizler mahallelerinizde hem bizlerin hem vatandaşlarımızın gören gözü, duyan kulağı, hizmet veren eli, söyleyen dilisiniz . Meram'ın marka değerini artırmayı, sorunlarını çözmeyi sizlerle elbirliği ile başarabileceğimizin farkındayız. Sizler bize, bizler de size yardımcı olduğumuz, vatandaşlarımızla aramızda köprü olmaya devam ettiğiniz ve vatandaşın sesi bizlerin kulağı olduğunuz sürece bunları başaramamamız için hiçbir neden yok. Sizleri bugüne kadar her daim ekip ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördük. Sizleri her daim bizim bir parçamız olarak gördük. Bu sebeple her fırsatta 'Ben mahallelerimizin ikinci muhtarıyım' dedim. Görevi yürüttüğüm son güne kadar da bu sözü tekrarlamaya devam edeceğim inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi aramızdaki birliğimizin, birlikteliğimizin ve yol arkadaşlığımızın bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

"Devlet geleneğimizin en önemli unsurlarından biri istişare"

Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ise muhtarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Doğrudan seçilerek gelen devlet yönetici birimi muhtarlıklardır. Muhtarlarımız doğrudan siyasi bağlantı olmadan seçiliyor. Başkanlık sisteminin bir uygulaması olarak doğrudan seçilen bir diğer isim ise Cumhurbaşkanımız oldu. Yıllardan beri ülkemiz siyasetini çıkmaza sokan önceki sisteme göre yeni dönem istikrarın sağlanmasına vesile oldu. Devlet geleneğimizin en önemli unsurlarından biri hep birlikte istişare ederek hizmet etmektir. Ecdadımız dünyayı yönetirken bu çok önemli mekanizmayı işletmiştir. Muhtarlarımız ülkemizde çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Mahallelerde yaşayan insanlarımıza, kulak oluyorlar, göz oluyorlar, el ayak oluyorlar. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, günlerini tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi. - KONYA