Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetlenebilir halde olması gerektiğini ifade ederek, "Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis denetleyemiyor. Sayıştay denetleyemiyor, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmıyor. Değişmeden de olmaz onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetlenebilir hale gelmesi icap eder" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere kente geldi. Ankara'dan yüksek hızlı trenle gelen Karamollaoğlu'nu partililer karşıladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Temel Karamollaoğlu, burada partilileri selamlarken, kongreye İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

Konuşmasının son bölümünde partililere seslenen Karamollaoğlu, seçime 1.5 yıldan az bir zaman kaldığını ve herkesin elinden geldiğince çalışması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasının ardından kentten ayrıldı.