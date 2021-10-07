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İYİ Parti'li Akalın, İzmir'de partililere seslendi Açıklaması

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Politika
İYİ Parti'li Akalın, İzmir'de partililere seslendi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın, Genel Başkan Meral Akşener'in "Başbakanlığa talibim" açıklamasıyla, iktidar yolunu kendilerine gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın, Genel Başkan Meral Akşener'in "Başbakanlığa talibim" açıklamasıyla, iktidar yolunu kendilerine gösterdiğini söyledi.

Akalın, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen parti içi eğitim programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek gündeminin enflasyon, hayat pahalılığı, yasaklar ve yolsuzluk olduğunu, iktidarın ise bunu gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Partilerini, "makul siyaset yapan", "demokrasi mücadelesi sonucunda oluşmuş" ve "cesur yüreklilerden oluşan" bir siyasi hareket olarak tanımlayan Akalın, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, yeni bir siyasi partidir ve kendini de merkezde konumlandırmıştır. Genel Başkanımız, son 'başbakanlık' çıkışıyla da hedefini ortaya koymuş, bizlere, hepimize, bütün teşkilatlara yolu göstermiştir. Bu yol nedir? İktidar yoludur. Allah'ın izniyle bundan sonraki dönemde ülkeyi yönetmeye taliptir. Biz, İYİ Parti olarak Türkiye'yi bu bataklıktan çıkartmak için ülkeyi yönetmeye, iktidara talibiz."

Toplantıya, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri katıldı.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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