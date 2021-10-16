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Hillary Clinton'dan eşi Bill Clinton'a hastane ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Hillary Clinton'dan eşi Bill Clinton'a hastane ziyareti

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, kızı Chelsea Clinton ile birlikte eski ABD Başkanı olan eşi Bill Clinton'ı enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, kızı Chelsea Clinton ile birlikte eski ABD Başkanı olan eşi Bill Clinton'ı enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton enfeksiyon nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, eşini hastanede yalnız bırakmadı. Hillary Clinton, beraberinde kızları Chelsea Clinton ile Irvine Tıp Merkezi'nde tedavisi devam eden eşini yerel saatle 08.00 sıralarında ziyaret etti. Clintonlar, korumalar eşliğinde hastane önünde araçtan indikleri sırada görüntülenirken, görüntülerde Hillary Clinton'ın spor giyindiği ve elinde kahve tuttuğu görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Bill Clinton'ın hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, eski başkanın durumunun iyi olduğunu belirterek, yakında taburcu edileceğini söyledi. Biden, Clinton ile konuştuğunu ve eski başkanın "elinden gelenin en iyisini yaptığını" ifade ederek, "İyi gidiyor. Durumu ciddi değil. Anladığım kadarıyla yakın zamanda hastaneden çıkarılacak. Yarın mı, ertesi gün mü bilmiyorum" diye konuştu.

Eski Başkan Clinton'un Sözcüsü Angel Urena dün yaptığı açıklamada, Clinton'ın korona virüs ile bağlantılı olmayan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Clinton'ın doktorlarından yapılan açıklamada ise eski başkana antibiyotik ve sıvı verildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti. Clinton'ın durumunun takibi için bir süre daha hastanede kalacağı, daha sonra taburcu edileceği belirtilmişti.

Öt yandan, 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürüten Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuştu. - CALİFORNİA

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