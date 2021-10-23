Heykel polemiği büyüyor! AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medyada birbirine girdi

DENİZLİ (Haberler.com) - Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu. Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve durumu tiye almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir paylaşım yaparak "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

"BUNLARIN KARAKTERİ BÖYLE"

Bu duruma tepki gösteren AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, "İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" mesajını paylaştı.

"BEN UTANMADIM SEN UTANACAK MISIN?"

Özalan'ın yorumuna sinirlenen İbrahim Özkan ise Twitter'da şu paylaşımı yaptı: "Alpay! Bak; Bu heykellerin hepsi AKP Türkiye'sinde oldu. Sanatın geldiği nokta... Sizin en büyük sorununuz okuduğunuzu anlayamamanız. CHP ya da AKP'li belediye yapmış ne fark eder. Al sana bunları da AKP'li Belediyeler yaptı. Ben utanmadım sen utanacak mısın?"

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