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HDP'li Kurtulan, her alanda hak ihlalleri yaşandığını savundu

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Kurtulan, her alanda hak ihlalleri yaşandığını savundu

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, her alanda hak ihlalleri yaşanıyor.

MERSİN (AA) - HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, her alanda hak ihlalleri yaşanıyor." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında da hak ihlallerinin devam ettiğini savunarak, kendilerinin de yaşanan sıkıntıları ve ihlalleri paylaştıklarını söyledi.

Haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında, 95 kadın cinayeti işlendiğini ifade eden Kurtulan, "52 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Etkin soruşturmanın olmaması, faillerin gerekli cezayı almaması, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kadın cinayetlerinin artarak devam etmesine neden olmaktadır." diye konuştu.

Kurtulan, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, her alanda hak ihlalleri yaşanıyor. Muhalif olan herkesi cezaevlerine koyma ve cezaevlerindekilerini de bırakmama gibi bir politika izleniyor." görüşünü savundu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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