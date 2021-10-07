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HDP'li İpekyüz, Batman'da istihdam alanı oluşturulmasını istedi

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
HDP'li İpekyüz, Batman'da istihdam alanı oluşturulmasını istedi

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman'da istihdam alanı oluşturulmasını istedi.

BATMAN (AA) - HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman'da istihdam alanı oluşturulmasını istedi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Batman'ın sorunlarının giderek arttığını ileri sürdü. Batman'da belediyeye atanan kayyumu eleştiren İpekyüz, "Atanmış bir kişi, hiçbir zaman seçilmiş gibi davranamaz. Batman'ın şu anda her yeri çukur. Minibüsçülerle, taksicilerle konuştum; araç kullanamıyorlar. İnsanlar eve neredeyse atlayarak, zıplayarak gitmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

İpekyüz, Hasankeyf'in ilçe merkezinde su sorunu, ilin bazı köylerinde de elektrik kesintileri yaşandığını savundu. Batman'da işsizlik olduğunu öne süren İpekyüz, "Gelin bunu tartışalım, Batman'da istihdam alanları yaratalım." dedi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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