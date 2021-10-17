HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Politika
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplumun tüm kesimleriyle müzakere etmek, diyalog yollarını açmak istediklerini söyledi.

MARDİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplumun tüm kesimleriyle müzakere etmek, diyalog yollarını açmak istediklerini söyledi.

Sancar, partisinin Mardin'de bir otelde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, halkların ortak iradesini ülkenin her alanında en güçlü şekilde temsil etmek için var olduklarını belirtti.

Toplumun her kesimiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sancar, "Bütçe buluşmalarında da hedefimiz halkın bütçesini çıkarmaktır. Bunu masa başında değil, sokakta, meydanlarda, tarlalarda, fabrikalarda ve atölyelerde buluşmalar gerçekleştirerek ancak yapabileceğimizi biliyoruz. O nedenle sizlerleyiz." dedi

Barış ışığını aramaktan vazgeçmeyeceklerini kaydeden Sancar, şöyle konuştu:

"Bu topraklara büyük dönüşüm ancak barış ile gelir. Barışı toplumdan, tabandan kurmak, hep birlikte inşa etmektir. Toplumun tüm kesimleri ile müzakere etmek, diyalog yollarını açmak istiyoruz. Demokratik siyasetin alanının genişlemesini istiyoruz. Bize yönelik kuşatmayı kırmak için değil, ülkenin geleceği için istiyoruz çünkü sorunların çözümü demokratik siyasetten geçiyor. Barış da ancak demokratik siyaset zemininde inşa edilip kalıcı hale getirilebilir."

Barışı ve demokrasiyi inşa etmenin en güçlü yönteminin yerel demokrasi olduğunu dile getiren Sancar, "Yerel demokrasiyi güçlendirerek barışı da demokrasiyi de inşa edeceğiz, adaleti de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Parti Sözcüsü Ebru Günay, milletvekilleri Pero Dündar, Necdet İpekyüz, İmam Taşçıer, Garo Paylan, Rıdvan Turan ve partililer katıldı.

Programın ardından Sancar ve beraberindekiler Birinci Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak

AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Temel Karamollaoğlu Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Namaz Vakitleri Hamit Altıntop Mesut Özil Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mardin'de düzenlediği programda konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:21:06. #1.11#