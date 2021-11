Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

TRABZON (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Her geçen gün toplumda iktidardan soğumayı, yavaş yavaş alternatifler aradıklarını görüyoruz." dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, partisinin Trabzon İl Teşkilatının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'de siyaset yapmak zor. İki yıl oldu parti kurulalı. Bütün illerde teşkilatlarımızı kurduk. 700'e yakın ilçede teşkilatlanmış vaziyetteyiz. Her geçen gün toplumda iktidardan soğumayı, yavaş yavaş alternatifler aradıklarını görüyoruz." dedi.

Özdağ, iktidar olmak için yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bir dip dalga geliyor. Aynı Menderes'in iktidar olduğu an gibi, aynı Demirel'in iktidar olduğu an gibi, aynen Özal'ın iktidar olduğu an gibi, aynı Ecevit'in iktidar olduğu an gibi, aynı Erbakan'ın iktidar olduğu an gibi, aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar olduğu an gibi, bir ana gidiyoruz, o an yakın, Trabzon'da arkadaşlarımızın çok başarılı olacağına inanıyorum çünkü bu şehir hakkı ve hakikati tutan bir şehirdir. Bu şehir bir imparatorluğun şehridir. Burada köklü bir medeniyet ve kültür var. Bu şehir her zaman kendisini lider olarak göstermiştir Karadeniz'de. Bu şehir öncüdür. Ticareti, yetişmiş insan gücüyle ve bir yandan da Trabzonspor ile öncüdür."

Bir basın mensubunun partilerinin cumhurbaşkanı adayını sorması üzerine Özdağ, "Gelecek Partisi olarak partimizi birinci parti yapmak istiyoruz. 55 milyon seçmene hitap etmek istiyoruz. Ahmet Davutoğlu ile bizler bunu yapmak istiyoruz. O süreç geldiğinde oturur açıklarız, tabii ki her parti kendi liderinin aday olmasını ister. Sayın Davutoğlu, başarılı bir siyasetçidir, başarılı bir devlet adamıdır, değerli bir bilim adamıdır, iyi bir aile reisidir, böyle bir insanın cumhurbaşkanı adayı olmasını, cumhurbaşkanlığı yapmasını isteriz ama biz parlamenter sisteme geçiş istiyoruz." diye konuştu.

Özdağ'a İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, gençlik ve kadın kolları başkanları da eşlik etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

