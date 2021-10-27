Fransa'nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayından "başörtüsü çıkartma şovu"

Fransa'da Cumhurbaşkanı aday adayı olan İslam düşmanı Eric Zemmour, Drancy kentinde verdiği sokak röportajında sözde başörtülü bir kadına başını açtırdı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan aşırı sağın sembol isimlerinden, İslam düşmanlığıyla bilinen Eric Zemmour, Drancy kentinde canlı yayında verdiği sokak röportajında sözde başörtülü bir kadına başını açtırdı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, kadının Rachida Boukris olduğu, kanalın üyesi olarak Bollore gruba çalıştığı ve aslında başörtülü olmadığı ortaya çıktı. Canlı yayında Boukris'e başörtüsünü çıkarması ve laikliğe uyması gerektiğini söyleyen İslam düşmanı Zemmour, Boukris'in "Kravatını çıkar, o zaman başımı açarım" demesi üzerine canlı yayında kravatını çıkardı. Bunun üzerine başörtüsünü çıkaran Boukris'e Zemmour, "İşte şimdi laikliğe uydunuz" dedi.

Skandal görüntüler sosyal medyada yankı buldu

Tiyatro gösterisini andıran olayın ardından Boukris'in sosyal medyadaki fotoğraflarında gerçek hayatında başörtülü olmadığı ortaya çıktı. Boukris'in çekimi gerçekleştiren kanal ile daha önce çalıştığı da öğrenildi. Yaşananlar sonrası Boukris, başka bir kanalda programa katıldı. Kanala başörtüsü ile çıkan Boukris, "Başımı aslında bu yılın başından beri örtüyorum, inancıma uymayı deniyorum. Ayrıca kanalın bağlı olduğu Bollore grubunda çalışmayı çok önceden bırakmıştım" diyerek, oyuncu olmadığı konusunda kendini savundu.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntülere özellikle Müslümanlar tepki gösterdi.

Eric Zemmour'un 2022 yılında Fransa'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşündüğü ve bu sebeple hazırlık yaptığı biliniyor. Son dönemde Fransa basınında en çok konuşulan isim haline gelen Zemmour, Fransa'da Müslüman isimlerinin yasaklanmasını isteyerek, Müslümanların çok çocuk yaparak Fransa'yı ele geçireceğini öne sürüyor. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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