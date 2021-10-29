Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, hakim karşısına çıkacak

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarına cevap vermek üzere 3 Kasım Çarşamba günü federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri ve başkanlık döneminde görev yapan Federal İstihbarat Ajansı (AFI) yöneticileri hakkında yasa dışı casusluk suçlamasıyla Mayıs 2020'de soruşturma açılmıştı. 2017 yılında kaybolan ve 2018 yılında batığına ulaşılan ARA San Juan denizaltısı kurbanlarının aileleri hakkında casusluk yapmakla suçlanan Macri, yasalar gereği istihbarat konularında konuşmama yasağı bulunduğu için ifade vermeye çağrılamıyordu. Mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in dün ulusal istihbarat meselelerinde devlet sırrını saklama yükümlülüğünü kaldıran kararnameyi imzalamasının ardından Dolores Bölgesi Federal Mahkeme Yargıcı Martin Bava, Macri'yi ifade vermeye çağırdı. Buna göre, eski Başkan Macri, kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarına cevap vermek üzere 3 Kasım Çarşamba günü federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Son dönemde ciddi oy kaybı yaşayan Başkan Fernandez'in, 14 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde söz konusu kararnameyi imzalayarak sandıkta avantaj yakalamayı amaçladığı iddia edildi.

ARA San Juan denizaltısı 2017 yılında 44 mürettebatla kayıplara karışmış, daha sonra Atlantik'te bulunmuştu. Arjantin Donanma Komutanı Gabriel Attis yaptığı açıklamada, "Denizaltında patlama meydana geldiği açıkça görülüyor, tamamen çökmüş ve deforme olmuş halde" ifadelerini kullanmıştı. Casusluk suçlamaları ise Federal İstihbarat Teşkilatı Direktörü Cristina Caamano'nun, Macri'nin görev süresi boyunca mürettebatın yakınları hakkında casusluk yapıldığını gösteren kanıtları ortaya çıkardığı 2020 yılına dayanıyor. Mürettebatın yakınları da denizaltında hayatını kaybeden mürettebatla ilgili dava açmamaları için gözdağı vermek adına takip edildiklerini ve özel konuşmalarının kayıt edildiğini iddia ediyor. Acılı yakınlar, söz konusu takibin Macri'nin izniyle yapıldığını öne sürüyor.

Öte yandan, Macri 2015-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. - BUENOS AIRES

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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