Erdoğan'dan tezkereye HDP ile birlikte "Hayır" oyu veren CHP'ye sert tepki: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında siyaset gündemi ve Meclis'ten geçen Irak- Suriye tezkeresine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tezkereye Hdp ile birlikte "Hayır" oyu veren Chp'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Size Mustafa Kemal'in itleri diyenlerle aynı dümen suyuna girmeniz bizim bile ağrımıza gitti" diye konuştu.

"ALLAH CHP'YE OY VERENLERİN SABRINI ARTIRSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

Türkiye'nin en büyük ikinci partisi HDP'ye boyun eğdi. Yazık. Demokrasi ve milli güvenlik açısından ne kadar hazin bir tablo. Mustafa Kemal'in itleri diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. CHP ile HDP'nin perde arkasındaki ortaklığı tezkere oylaması ile aleniyet kazandı.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında dönemin HDP Manisa Milletvekili Adayı Sırrı Sakık, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan CHP'lilere yönelik, "Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar, siz Mustafa Kemal'in itlerisiniz" demişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet