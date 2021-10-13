DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydemir Gaziantep'te - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydemir Gaziantep'te

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydemir Gaziantep'te

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Aydemir, Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu.

GAZİANTEP (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Aydemir, Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aydemir, il başkanlığından kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Partisinin Gaziantep'teki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydemir, seçim olmadan haftanın üç günü yapılan saha çalışmalarıyla halkın ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Gaziantep sanayicisinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirten Aydemir, "Küresel bir sorun haline gelen konteynır sorunuyla ilgili çözümlerimizi hazırlıyoruz. Ülkemize döviz kazandıran Gaziantep sanayicileri için güçlü bir lojistik ağın oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Gaziantep'te demiryolu ağını genişleterek, liman kentlerine ulaşımı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi olarak sektörel politikalarda verimlilik artışı ve ileri teknoloji kullanımı yoluyla sanayinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te gıda, halı, tekstil, makine ve tarımsal sanayiye dayalı işletmelerin ihracat odaklı küresel rekabet güçlerini artıracağız. İhracatta ileri teknoloji kullanımını ve yüksek katma değerli ürünleri teşvik edici politikalarda Gaziantep için özel çalışmalar yapacağız. Bu şehrin ekonomik dinamiklerini daha güçlü harekete geçirecek her türlü çalışmayı yapacağımızı belirtmek istiyorum."

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydemir Gaziantep'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:49:05. #1.12#