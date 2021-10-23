Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın serbest kalması için bildiri yayınlayan Abd öncülüğündeki 10 ülke, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDILAR

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin yer aldığı listede yayınlanan bildiriye, Türkiye'deki siyasi kademelerden çok sert tepki gösterilmişti. Ayrıca bildiride bulunan ülkelerin Ankara'daki büyükelçilikleri, kısa sürede Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

ERDOĞAN'DAN "İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLSİN" TALİMATI

Bu tepkilerin ardından bugün Eskişehir'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan 10 büyükelçi için sert ifadeler kullanarak istenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdiğini söyledi. ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın büyükelçilerine yönelik olarak Erdoğan, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: TARİHİMİZN EN BÜYÜK DİPLOMATİK KRİZİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Tarihimizin en büyük diplomatik krizi çıkarılarak ülkemize yazık ediliyor' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmenin ne Osman Kavala ile ne de yargı bağımsızlığıyla bir ilgisi vardır. Öyle olsaydı ağır ithamlar altındaki Rahip Brunson Trump'ın telefonu ile Deniz Yücel ise Merkel'in talebiyle bırakılmazdı. Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz! Bağımsız yargımızın kararlarına karşı iç ve dış müdahalelere hep birlikte karşı çıkalım. Ancak, yargımızın başka başkentlerden talimatlarla çalışabileceği algısını bu iktidar oluşturmuştur.Hukuku ayaklar altına alarak, dış politikayı at pazarlığına çeviren bu iktidar, ülkemizin itibarını yok etmiştir. Kavala'ya her vatandaşımızın hak ettiği bağımsız ve adil yargılanma hakkını verdiğinizde başka başkentleri de susturursunuz! En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık!"

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