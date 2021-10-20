Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi. - ABUJA

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