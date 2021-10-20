Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi. - ABUJA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü