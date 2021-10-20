Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Nijerya ile terör örgütleri, askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi. - ABUJA

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