Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor

Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşı sonrası bugün ilk kez Kongre’de ifade verecek. 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi görüşülse de, oturumda savaşın gidişatı öne çıkacak. Her iki partiden vekiller, gizli brifinglerde yetersiz bilgilendirme yapıldığını savunarak sert sorular hazırladı. Dış basın, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve askeri stratejilerin de tartışılacağı oturumun oldukça gergin geçeceğini belirtiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile süren savaşın ardından bugün Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde milletvekillerinin karşısına çıkacak. Bu, Hegseth’in savaşın başlamasından bu yana Kongre’deki ilk kapsamlı ifadesi olacak.

Oturumun resmi gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebi olsa da, İran savaşı ve sahadaki gelişmelerin tartışmanın merkezinde yer alması bekleniyor.

DIŞ BASIN: GERİLİM YÜKSEK, TARTIŞMA SERT GEÇECEK

ABD ve İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeler, daha önce yapılan gizli brifinglerde kendilerine yeterli bilgi verilmediğini düşünüyor. Bu durumun kamuya açık oturumda sert bir hesaplaşmaya dönüşebileceği belirtiliyor.

Savaşın özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki etkileri, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD’nin askeri stratejisi de sorgulanacak başlıklar arasında yer alıyor. Bölgede mayın tehdidi ve deniz trafiğindeki aksama küresel petrol fiyatlarını yukarı çekmiş durumda.

İRAN CEPHESİNDE KRİTİK GELİŞMELER

Dış basında yer alan son haberlere göre ABD yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemesini ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor ve bu tür girişimlere doğrudan askeri müdahale tehdidinde bulunuyor.

Öte yandan Washington yönetimi, İran’a müzakere için “açık bir pencere” bulunduğunu ancak zamanın hızla daraldığını vurguluyor.

SİYASİ VE İDEOLOJİK TARTIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Hegseth’in savaş sürecindeki söylemleri de tartışma konusu. Bazı dış basın organları, Savunma Bakanı’nın dini referanslar içeren açıklamalarının ve sert üslubunun eleştirildiğini yazdı.

Ayrıca savaşın başlamasından bu yana yaşanan asker kayıpları ve operasyonların kapsamı da Kongre üyeleri tarafından sorgulanacak başlıklar arasında yer alıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI DA İFADE VERECEK

Toplantıya ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de katılması bekleniyor. Caine’in sahadaki askeri operasyonlara ilişkin teknik ve stratejik değerlendirmeler sunacağı ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
