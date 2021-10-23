Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin, kılınıza dokunamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

"KİMSE SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenerek grev çağrısı yapmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Buradan milletime, memuruma sesleniyorum: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Öyle korkarak yapıyorlar ki, insan siyasetçi adına bunların adına hicap duyuyor." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen hafta sonu sosyal medya hesabında yayınladığı videoda; "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, 18 Ekim pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı mesajda da "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" diyerek çağrısını yinelemişti.

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