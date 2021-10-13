Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

(Derya Yetim/İHA)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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