Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"