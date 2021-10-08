CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Malatya'da kadın girişimcilerle buluştu Açıklaması

MALATYA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir düzen kurulmadığı sürece şiddet olaylarıyla baş edilemeyeceğini bildirdi.

Nazlıaka, partisinin Malatya İl Başkanlığında kadın girişimcilere yönelik düzenlenen toplantıda, Ak Parti iktidarında kadını daha çok geleneksel roller içine hapseden, kadınları evde konuşlandıran bir pozisyonla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü. Güçlü ve girişimci kadınlar için de koşulların daha zorlaştığını savunan Nazlıaka, kadın girişimcilere rol model oldukları için teşekkür etti.

Bir basın mensubunun kadın-erkek arasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sorusu üzerine, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını anlatan Nazlıaka, "İktidara gelmemiz durumunda İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu da yetmez. Ne yapmamız lazım? Şiddete karşı sıfır toleransla yaklaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kadını gerçekten güçlendirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek için ona göre politikalar üretilmesi gerektiğini ifade eden Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Biz hiç kimsenin şiddet nedeniyle zarar görmemesi için siyaset yapıyoruz. Onun için erkeklerin de hakkını kadınlar kadar savunuyoruz. Tersten okuma yapalım, siz hiç yemeğe çok tuz koydu diye bir erkeğin karısı tarafından şiddete maruz kaldığını gördünüz mü, siz hiç eve geç geldi diye bir erkeğin karısı tarafından öldürüldüğünü gördünüz mü, siz hiçbir kocanın çok kahkaha attı diye karısı tarafından katledildiğini gördünüz mü? İşte o yüzden kadın ve erkeğin eşit olduğu bir düzeni kurmadığımız sürece biz şiddetle gerçek anlamda baş edemeyiz."

Nazlıaka, eşi tarafından öldürülen Selma Özen'in Konak Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Saniye Güzel'i de ziyaret etti.