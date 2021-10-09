CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hekimhan'da temaslarda bulundu - Haberler
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hekimhan'da temaslarda bulundu

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Politika
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hekimhan'da temaslarda bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde temaslarda bulundu.

MALATYA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde temaslarda bulundu.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaretinin ardından tarihi Taşhan'da kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, buradaki konuşmasında, hayata geçirdikleri Yaşam Hak Projesi kapsamında, ülke genelinde ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Bu proje sayesinde "444 82 85" telefon hattını arayan tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek, psikolojik danışmanlık hizmeti ve CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde barınma ihtiyacını karşılayacak nitelikte destek sağladıklarını anlatan Nazlıaka, "Tüm duruşmalarda şiddet mağduru kız kardeşlerimizin ve istismara uğramış çocuklarımızın aileleriyle bir araya geliyoruz. Davaların da sonuna kadar takipçisi oluyoruz." diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hekimhan'da temaslarda bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Hekimhan'da temaslarda bulundu

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri
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