CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu'ndan da çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde yaptırılan Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışı ile yüzme havuzu temel atma töreninin ardından Akyurt'ta bulunan Otonomi'yi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, bazı araçların fiyatlarını sordu, satıcılarla sohbet etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Otonomi'de 680 iş yeri bulunduğunu ve 3 bin 500 kişinin çalıştığını söyledi.

Ayrıca Otonomi bünyesinde 5 noter, sosyal tesisler, test merkezlerinin de bulunduğunu aktaran Erkoç, "Buraya gelen müşteri nereden gelirse gelsin 'Otonomi Türkiye'nin her yerine bir saat mesafede' diyoruz. Havalimanı da yakın olduğu için. Buraya geliyor yarım saat sürmüyor işlemleri, arabasını kolayca alıyor. Bu proje Türkiye için örnek bir proje oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, seçim zamanı olmamasına rağmen yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kılıçdaroğlu da araba alım satımında müşteri için güvenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Otonomi yönetiminden bütün siyasi parti liderlerini davet etmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Gelsinler sizi dinlesinler. Sorunlarınız varsa sorunlarınızı aktarın. Nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerinizi aktarın. Zaten siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur. Yoksa onun dışında bir fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi'yi ziyaret etti
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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