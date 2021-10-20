Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı

AK Parti Çorum milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi.

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, partisinin ilçe ve belde belediye başkanlarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çorum milletvekillerini ziyaret etti.

AK Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzlar Kaya ve Erol Kavuncu, kendilerini ziyaret eden başkanlarla Tbmm'de istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan başkanlığındaki toplantıda, 22 Ekim Cuma günü Çorum'a gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri ve belediye başkanları, ilçelerde devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar üzerine de çalışmalar yaptılar.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, belediye başkanlarını Gazi Meclis'te ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, nerede olurlarsa olsunlar tek gayelerinin memlekete hizmet olduğunun altını çizdi.

Belediye başkanlarından ilçeleri ve beldeleri ile ilgili problem ve talepleri dinleyen Milletvekilleri, başkanların yerelde kendilerinin de Ankara'da Çorum için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladılar.

(Bülent Özkaleli/İHA)

Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı

Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı

Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

Son dakika haber... AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan açıklama: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan açıklama: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title