Başkan Sengel, CHP'li gençlerle buluştu

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Konak Gençlik Kolları Örgütü tarafından düzenlenen Mehmet Tokan Gençlik Kampı'nın konuğu oldu. Başkan Sengel kamp programı içerisinde yer alan "Yerel Yönetimlerde Kadın Yönetici Olmanın Zorluğu, Belediye Başkan Adaylığı ve Belediye Başkanlığı Süresinde Yaşadıkları" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi, onların sorularını cevapladı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Konak Gençlik Kolları Örgütü tarafından düzenlenen Mehmet Tokan Gençlik Kampı'nda "Yerel Yönetimlerde Kadın Yönetici Olmanın Zorluğu, Belediye Başkan Adaylığı ve Belediye Başkanlığı Süresinde Yaşadıkları" konulu söyleşiye katıldı. Başkan Sengel, söyleşinin de konusu olan ve kadın siyasetçilere sıklıkla sorulan "Kadın siyasetçi olmanın zorlukları nelerdir?" sorusuna atıfta bulunarak, "Biz kadın erkek el ele, omuz omuza yürüyen kitleyiz. Ne zaman ki bir erkek siyasetçiye 'Erkek olarak siyasette durmak nasıl bir şey?' diye sorulacak, biz o zaman bir şeyleri başarmış olacağız. Çünkü Oğuz Atay'ın dediği gibi kadın erkek diye başlayan cümlelerden çok haz etmiyorum, 21. yüzyılda hala kadınların siyasette daha fazla yer edinmesine dair konuşmak utanç verici. Bunu bir kadın olarak değil bir insan olarak söylüyorum" dedi.

"Siyasette liyakat çok önemli"

Başkan Sengel söyleşide kampa katılan gençlere ayrıca siyaseti, adaylık sürecini ve belediye başkanı olarak çalışmalarını da anlattı. "Yaşadığın kente belediye başkanı olmak inanılmaz bir gurur" diyen Başkan Sengel, "Siyasette aday olma konusunda anket çalışması, örgütün görüşleri, liyakat, bilgi birikimi ve tecrübe çok önemli. Kadın olmak tüm bunların üzerine. Sonuçta eşitler arasında bir şeyler seçiyoruz" diye konuştu.

"Selçuk bizi 'bizim kız' olarak gördü"

Kadın bir belediye başkanı olarak zorluk yaşamadığını ifade eden Başkan Sengel, "Selçuk beni adaylık sürecinde 'bizim kız' olarak gördü. Sokağa çıktığımda konuştuğum biri benim çocukluluğumu biliyordu. Adaylık sürecinde bunu hissettim. Biz seçim sürecinde Sokak Gönüllülerini kurduk. Çünkü halkın içine dahil olmadığı hiçbir organizasyon başarılı olamaz. Seçim sonuçları hepimizin başarısı oldu" ifadelerini kullandı.

"Kendinize güvenin"

Siyasette yer almak isteyen gençlere de bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Sengel, "Kendinize güvenin. Eğer gerçekten siyaset yapmak istiyorsanız, bu ülkeye dair bir şeyler yapmak istiyorsanız siyaset içinde yer alın. Bir şey söylemek için siyasete girin. Bizim sizlere, sizlerin de bu partiye ihtiyacı var" sözlerine yer verdi. - İZMİR