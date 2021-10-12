Başkan Bulut mezarı başında anıldı

KİLİS (İHA) - Merhum Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

12 Ekim 2020 tarihinde beyin kanaması sonu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Bulut ailesi ve çok sayıda vatandaş anma etkinliğine katıldı. İl Müftülüğü din görevlileri Kuran-ı Kerim okunmasından sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesiyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un mezarı başındaki program sona erdi. Başkan Bulut için Bugün mevlid-i şerif ve hayrat yemeği verilecek. Kilis Valisi Recep Soytürk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ün ölüm yıl dönümünde Valilik ile Belediyenin bir etkinlik düzenlediğini ifade ederek, "Bugün Başkanımızın mezarı başındayız, hocalarımız kuranı kerim okudular, dua ettik. Başkan Bulut ile mesai arkadaşlığı yaptık. İyi bir dostum, iyi bir arkadaşımdı, iyi bir mesai arkadaşımdı, çalışkan, dürüst bir adamdı, bu söylediklerime bütün Kilisliler şehadet eder, mütevazi bir adamdı, bir bakarsınız motosikletin üzerinde, bir bakarsınız araç ile şehri gezer, vatandaş ile bir araya gelir. Çok çalışkandı, proje üretir, onların gerçekleşmesi için uğraşırdı. Genç yaşta kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan'da "Mehmet Abdi Bulut başkanımızın kabri başındayız. Hayatını kaybedeli, bir yıl oldu, şuan çok duygusalız, Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bizlerde kendisine layık olmak için bu hizmete etmeyi nasip etsin. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi - KİLİS