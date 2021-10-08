Bakan Yardımcısı Çataklı Muradiye'de

VAN (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Belediyesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savar'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan Çataklı, burada yapılan toplantının ardından Erciş ilçesine geçti. - VAN