Bakan Varank'a fahri hemşehrilik beratı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayi ve teknoloji şehri Gaziantep'e verdiği destek ve katkılardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda fahri hemşehri ilan edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara ziyaretinde, Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı'nı verdi. Ziyarette Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Ahmet Üzer, Mehmet Erdoğan, Dr. Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar bulundu. Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı'nı verirken konuşan Şahin'in, "Sanayi şehrini yüksek teknolojiye geçirmek ve Gaziantep'i bilim kenti yapmak için Bakan Varank, çok büyük gayret gösterdi. Kardeş olmak için illa aynı kandan olmaya gerek yok. Bakanımızın bize olan hizmeti, kardeşlik duygusuna eş" sözlerine karşılık Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep'e hizmet etmekten hem mutluluk hem de şeref duyduklarının altını çizerek kendisini Gaziantep'in asli hemşehrisi olarak gördüğünü dile getirdi.

"Gaziantep dinanizmiyle çok iyi bir şehir"

Fahri hemşehrilik unvanını alan Bakan Varank, "Ben kendimiz aslında Gaziantep'in asli hemşehrisi sayıyorum. Gaziantep için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bizleri ziyarete geldiniz, şehrimizde yapacağımız projeleri konuştuk. Önümüzdeki döneme ilişkin yapılacakları gözden geçirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep'e hizmet etmekten hem mutluluk hem de şeref duyuyoruz. Gaziantep'in her yönüyle dinamizmiyle çok seviyoruz. Özellikle ihracatta Gaziantep'imiz çok iyi" dedi.

"Gaziantep'e hizmetiniz kardeşlik duygusuna eş"

Fahri Hemşehrilik Payesi ve Berat'ını verirken duygularını paylaşan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a artık kendilerinin fahri hemşehrisi olduğunu belirterek, "Sanayi şehrini yüksek teknolojiye geçirmek ve Gaziantep'i bilim kenti yapmak için çok büyük gayret gösterdiniz. Model fabrikalar açtınız. Bilim merkezinin TÜBİTAK'tan desteğini sağladınız. Kadın girişimcilere destek oldunuz. Biz size müteşekkiriz. Kardeş olmak için illa aynı kandan olmaya gerek yok. Sizin bize olan hizmetiniz, kardeşlik duygusuna eş. Sanayi bakanımız olarak biz, sizi seviyoruz. Fahri hemşehrilik unvanıyla sanayi şehrimize çok yakışıyorsunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP