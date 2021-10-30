Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım

Halk TV'de 'Liderler Özel Söyleşisi' programına konuk olan Ali Babacan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için söylediği "Soros artığı" sözlerinin ardından kamuoyunda tartışılan Erdoğan-Soros görüşmesine değinen Babacan, "Sayın Erdoğan'ın Soros'la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. 'Türkiye'ye yatırım yapın' türü görüşmeler bunlar." dedi.

"O GÜNLERDE BU TÜR GÖRÜŞMELER ÇOK YAPILIYORDU"

2002 yılında çekilen kendisinin de yer aldığı fotoğraf hakkında konuşan Babacan, "Hükümet kurulduktan sonra Kasım 2002'deki bir fotoğraf. Ben ekonomi bakanıydım. Rahmetli Kemal Unakıtan, Abdüllatif Şener ve Erdoğan vardı. O günlerde bu tür görüşmeleri çok yapıyorduk. Türkiye'nin yerli veya uluslararası sermaye ve yatırıma çok ihtiyacı vardı. Türkiye'ye sermaye getirecek kim var kim yoksa yoğun görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmeler Türkiye'de de yurt dışında da yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF KARESİ ALINMAYAN GÖRÜŞMELER DE VAR"

Davos'taki görüşme içinse Babacan, "O görüşme trafiğinde böyle bir görüşme yapılmıştı. Benim olmadığım, fotoğraf karesi alınmayan görüşmeleri de oldu" yanıtını verdi.

"BİR İNATLAŞMA VAR"

4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın durumuna da değinen Babacan, "Osman Kavala ile ilgili konu gerçekten bir hukuk garabeti. Dosyalarda delile dayanan bir suç unsuru yok. Zaten bunu hem kendi Anayasa Mahkememiz hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tespit etmiş durumda. Burada bir şahsi inatlaşma var." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ÜLKENİN ULUSLARARASI SİSTEMDE İTİBARI OLMAZ"

Babacan şöyle devam etti:

"Tutarlılığı olmayan, aklına geleni konuşan güvenilmez bir muhatap haline geldi Türkiye şu anda. Böyle bir ülkenin uluslararası sistemde itibarı olmaz, etkinliği olmaz. Bir kişi üzerinden bütün iş dünyamıza, bütün düşünürlerimize, bütün sivil toplumumuza bir mesaj veriyor: 'Bak kardeşim, benim canım sıkılırsa insanı içeriye attırırım ve kim ne derse desin çıkartmam'. Bir kişi üzerinden bir bakıma korku salıyor."

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